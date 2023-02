"Il serait souhaitable de privilégier une vision stratégique de gouvernance partagée entre le MENJ et les collectivités territoriales", souligne l’IGÉSR dans un rapport sur l’échange de données d’éducation publié le 30 janvier 2023, alors que le ministère vient de présenter sa stratégie numérique pour 2023-2027. L’inspection met en évidence la nécessité d’améliorer les relations entre académies et collectivités, et émet des préconisations comme la création d’une plateforme collaborative, la déconcentration du "comité des partenaires" ou la co-construction d’un "entrepôt partagé".