Climat Planter plus d’arbres dans les villes pourrait faire baisser la température de 0,4 °C et réduire le nombre de décès liés aux canicules urbaines (sudouest.fr). Augmenter la couverture arborée de 30 % dans les villes européennes permettrait d’y réduire la température de 0,4 degré en moyenne et de diminuer d’un tiers les décès liés à la hausse des températures estivales. Planter plus d’arbres dans les zones urbaines pourrait réduire l’impact sanitaire des canicules (bfmtv.com)....