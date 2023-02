"Remettre autant de gens dans la rue après la grosse journée du 19 janvier, cela engendre une confiance énorme", résume Benoît Teste de la FSU, à l’issue de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mardi 31 janvier 2023. Cette journée a réuni entre 2,5 et 1,272 millions de personnes dans les très nombreux cortèges organisés partout en France, soit plus que lors de la première journée. L’intersyndicale affiche son unité et appelle à deux nouvelles journées de mobilisation : les mardi 7 et samedi 11 février 2023.