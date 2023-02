Voici les temps forts concernant la sécurité de la semaine du 6 février 2023, qui s’annonce marquée par les manifestations contre le projet de réforme des retraites (mardi et samedi) que les députés commencent à examiner en séance ce lundi. Mardi, les députés examinent le rapport de la mission d’information sur la réforme de la police judiciaire. Mercredi, des responsables de la DGPN et de la DGGN sont auditionnés sur la formation initiale et continue des forces de l’ordre. Jeudi, le procureur de la République financier est entendu au sujet des ingérences de puissances étrangères.