Lors de son discours d’ouverture de l’Université d’hiver de la formation professionnelle, à Cannes, le 25 janvier 2023, Carole Grandjean a conclu sur son intention de lutter plus efficacement contre l'illettrisme qui concerne "plus de 2,5 millions d’adultes" en rendant "universel le droit de savoir lire, écrire et compter". "Pour y parvenir, nous rendrons plus systématique la détection de l’illettrisme, y compris en entreprise, par l’utilisation des outils dédiés désormais gérés par l’ANLCI, a affirmé la ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels. Je m’engage également à poursuivre avec vous les efforts d’orientation vers la bonne formation, et nous construirons avec l’ANLCI un véritable observatoire de l’illettrisme."