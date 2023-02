Réunis en séance publique mardi 31 janvier 2023, les députés ont définitivement adopté le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dans sa version de compromis trouvée une semaine plus tôt en commission mixte paritaire (lire sur AEF info). Le texte a reçu 217 voix pour, provenant des rangs de la majorité (Renaissance, Horizons et démocrates) mais aussi du groupe socialiste et d’une majorité du groupe Liot, et 169 voix contre (RN, LR, LFI et GDR). Le groupe écologiste s’est abstenu comme il l’avait déjà fait en première lecture. Le Sénat s’exprimera le 7 février prochain. Le projet de loi pourra alors être promulgué par le président de la République et publié au Journal officiel, à moins que ces étapes ne soient retardées par une saisine du Conseil constitutionnel.