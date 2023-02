Accueillir, sous certaines conditions, les étudiants sortant de BUT 2 souhaitant effectuer une L3 en IAE avant de poursuivre en master, mais n’admettre les diplômés de BUT que de "manière exceptionnelle et dérogatoire". C’est la "position commune" du réseau IAE France publiée le 31 janvier 2023, à l’occasion de l’ouverture de la plateforme "Mon Master". Quant aux "quelques bachelors d’écoles privées" avec grade de licence, ils n’ont pas vocation à intégrer un IAE car "cela conduirait à abaisser le niveau académique des masters".