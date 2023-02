La commission des Finances du Sénat lance des contrôles sur l’inspection du travail et la prime d’activité

Réunie le 30 janvier 2019, la commission des Finances du Sénat a adopté son programme annuel de contrôle. Parmi les 39 postes de dépenses publiques sélectionnés, les sénateurs ont décidé d’étudier la situation de l’inspection du travail en confiant le dossier à Emmanuel Capus (Les indépendants - République et territoires, Maine-et-Loire) et Sophie Taillé-Polian ( Groupe Socialiste et républicain , Val-de-Marne). Pour mémoire, une réforme de l’inspection du travail a été engagée en 2012 marquée, depuis 2014, par une réorganisation interne avec la création d’unités territoriales spécialisées et par la mise en extinction du corps des contrôleurs du travail. La prime d’activité figure également à l’ordre du jour de la Commission des Finances sénatoriale, avec un contrôle co-piloté par Arnaud Bazin ( LR , Val-d’Oise) et Éric Bocquet (groupe Communiste, républicain et citoyen).