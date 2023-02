L’université Bretagne-Sud a déposé le 12 janvier 2023 une nouvelle version de son projet "Unité", dans le cadre de l’AAP Excellences. Avec ce projet, l’université souhaite "transformer son modèle d’innovation", "pour répondre efficacement aux attentes de son territoire". Virginie Dupont, présidente de l’UBS, et Mathias Tranchant, VP recherche, décrivent ce projet lors d’un point presse, le 31 janvier 2023. Ils évoquent aussi la future filiale de l’UBS, la nouvelle candidature de leur alliance européenne Emerge, et le projet déposé dans le cadre de l’AMI "Compétences et métiers d’avenir".