Les "signes de perte d’attractivité du recrutement des enseignants se renforcent", note la Cour des comptes dans un rapport publié le 1er février 2023. La politique du MEN pour "diversifier les candidats aux concours" et le recours aux contractuels "trouve sa limite", et la cohérence entre recrutement et formation est "insatisfaisante" depuis la mastérisation. La Cour préconise de diversifier les viviers de recrutement, d’améliorer la formation initiale en instaurant pour les contractuels une formation obligatoire, et d’améliorer la gestion en identifiant les coûts de formation initiale.