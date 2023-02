La Commission européenne dévoile dans un rapport, publié le 31 janvier 2023, les premiers résultats de la phase initiale de l’initiative phare sur les technologiques quantiques, qui doit permettre à l’UE "d’être à la pointe des capacités quantiques d’ici à 2030". Ainsi, 24 projets ont été soutenus, dont 5 coordonnés par la France, 25 entreprises fondées et 105 brevets déposés. En outre, le rapport fait le point sur les enseignements tirés, dont la nécessité "d’investir dans l’éducation et la formation". Depuis 2016, l’UE a investi plus de 175 M€ dans la recherche quantique européenne.