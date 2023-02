Lors d’une audition devant la commission des Affaires sociales du Sénat le 1er février 2023 sur le projet de loi rectificative de sécurité sociale portant réforme des retraites, le directeur général de la caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) a expliqué aux parlementaires le mécanisme de revalorisation des petites retraites sur "le flux", comme sur le "stock". Concernant ces derniers, la réforme toucherait 1,8 million de personnes au régime général (61 % de femmes et 39 % d’hommes), pour une revalorisation moyenne de 680 euros par an en moyenne, soit 760 euros pour les femmes et 540 euros pour les hommes.