Le Sénat a adopté en première lecture, mardi 31 janvier 2023, par 245 voix "pour" et 25 "contre", le projet de loi relatif aux JOP de Paris 2024, dont l’article 16 organise "la fin de vie" de la Solideo (lire sur AEF info) en prévoyant la fusion de ses moyens avec ceux de Grand Paris Aménagement. "Un grand aménageur comme GPA semble adapté pour mener à bien cette mission", avait salué le Sénat en commission. Qui a toutefois modifié l’article 16 pour préciser "comment cette mission sera menée à bien de manière financière et organisationnelle" (lire sur AEF info). Les moyens de la Solideo "ne peuvent pas simplement être versés au pot commun de GPA sans cap clair et, surtout, sans information transparente", écrivait Thomas Dossus (groupe écologiste, Rhône), dont l’amendement 77 rectifié prévoit un bilan d’étape, à réaliser par la Solideo d’ici au 31 décembre 2025, date de son adossement à GPA.