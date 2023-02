Une société indemnisée pour la faute d’un administrateur judiciaire ayant empêché le licenciement de salariés protégés

L’irrégularité procédurale imputable à un administrateur judiciaire, ayant entraîné le refus de l’administration d’autoriser le licenciement de salariés protégés et conduit au transfert de leurs contrats de travail dans le cadre d’une cession, cause un préjudice indemnisable au cessionnaire consistant dans une perte de chance de voir l’autorité administrative autoriser le licenciement. C’est ce que retient la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 19 mai 2021.