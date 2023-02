La deuxième journée de mobilisation interprofessionnelle et intersyndicale contre la réforme des retraites, ce mardi 31 janvier 2023, a mobilisé 19,4 % des agents dans la fonction publique de l’État, 11,3 % dans le versant territorial et 8,5 % dans l’hospitalière pour un taux de mobilisation de 13,6 % (personnels grévistes absents et personnels grévistes assignés), selon les chiffres communiqués par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques à la mi-journée. Lors de la première journée de mobilisation, le 19 janvier, les taux de grévistes à la mi-journée étaient de respectivement 28 %, 11,3 % et 9,9 % pour chacun des trois versants. La mobilisation moyenne à l’Éducation nationale est pour sa part passée de 35,15 % le 19 janvier à 23,52 % ce mardi, le taux le plus élevé demeurant celui du premier degré (26,65 % contre 42,35 % le 19 janvier).