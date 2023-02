Un an après la publication du Livre blanc du "Collectif pour la parole des chômeurs", 18 organisations (1) signent une tribune publiée par AEF info, mardi 31 janvier 2023. Leur constat : les attentes et revendications des demandeurs d’emploi restent aujourd’hui peu entendues, voire totalement ignorées, par les pouvoirs publics. La nouvelle mouture de la réforme de l’assurance chômage, qui entre en application le 1er février, privilégie "une logique comptable" en réduisant de 25 % la durée d’indemnisation des nouveaux chômeurs, déplore le collectif de signataires. Autres motifs d’insatisfaction, les trois réformes actuellement engagées de front par le gouvernement : celle des retraites qui inquiète les demandeurs d’emploi, et celles "menées tambour battant" concernant France Travail d’une part, et le nouveau Pacte des Solidarités d’autre part, qui interrogent les acteurs de terrain.