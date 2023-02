L’essentiel des mesures dérogatoires liées à la crise sanitaire prennent fin au 31 janvier 2023. Ainsi, dès le 1er février, les arrêts dérogatoires délivrés sur simple déclaration disparaissent, et "les personnes testées positives au Covid-19 ne doivent plus s’isoler systématiquement", annonce l’assurance maladie sur son site internet. Les personnes contact, si elles ne présentent aucun symptôme, ne sont plus non plus tenues de réaliser un test de dépistage deux jours après avoir appris leur situation. En revanche, l’assurance maladie recommande aux personnes infectées et aux cas contacts de respecter les gestes barrières, de se faire tester, de privilégier le télétravail, d’informer les personnes qui pourraient avoir été contaminées et d’éviter les contacts avec des personnes fragiles. L’activité partielle pour les personnes vulnérables est, elle, prolongée jusqu’à fin février.