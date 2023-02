"L’accélération du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité rend nécessaire une intensification des actions en matière de recherche et d’innovation pour décarboner les activités et préserver la biodiversité." C’est sur la base de ce postulat que le plan climat et biodiversité du MESR, qu’AEF info s’est procuré et publie le 1er février 2023, compte une large partie dédiée à la programmation de la recherche, de l’ANR à France 2030, de façon notamment à mieux mettre à contribution la recherche dans l’élaboration des grandes stratégies nationales sur le climat et la biodiversité.