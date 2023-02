Moins de la moitié des membres du Cesin (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique) ont été impactés par une cyberattaque en 2022, selon le "baromètre" annuel de l’association, présenté lundi 30 janvier 2023. Cette part, en baisse depuis 2019, montre que "les mesures de protection portent leurs fruits", estime Alain Bouillé, délégué général. Les RSSI sont de plus en plus nombreux à faire confiance aux solutions disponibles sur le marché. "On déplore encore un manque d’expertise sécurité pour les administrateurs, architectes ou développeurs", note toutefois le Cesin.