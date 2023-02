Le MESR va "intégrer systématiquement dans les contrats d’objectifs de tous les opérateurs un volet dédié à la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques" – comme c’est déjà le cas des organismes de recherche –, associé à des jalons et indicateurs précis, prévoit le plan climat-biodiversité et transition écologique de l’ESR, qu’AEF info publie le 1er février 2023. Dans cette perspective, le dialogue stratégique et de gestion annuel devra "en assurer un suivi régulier et exigeant". Ce plan fixe notamment aux opérateurs l’objectif d’une diminution annuelle des gaz à effet de serre d’au minimum 2 % et définit la contribution du secteur aux objectifs nationaux en matière de climat et de biodiversité.