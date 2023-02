Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant le logement :Le logement concerné par le nouveau plan national du gouvernement contre la haine et les discriminations ;Deux nouveaux adhérents à l’Unafo ;La 9e édition du prix de thèse sur l’habitat social est lancée ;Enéal acquiert un Ehpad et une résidence autonomie à Saint-Étienne ;Promologis et 3F Immobilière atlantic obtiennent le label "Cap’Autonomie" ;L’USH rejoint Coénove.