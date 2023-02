Le plan climat-biodiversité de l’ESR consacre un chapitre entier à la formation aux enjeux de la transition écologique, selon une version qu’AEF info publie le 1er février 2023. Daté de novembre 2022, ce plan, demandé par la Première ministre, n’est pas encore rendu public. Il rappelle que, "dès 2025", tous les étudiants de 1er cycle auront suivi un socle de compétences et connaissances sur la transition écologique et bénéficieront d’une certification. L’enjeu est aussi de former "tous les enseignants de l’enseignement supérieur et scolaire". D’ici à 2023, le ministère proposera aussi "une formation à tous les dirigeants d’établissement".