Elle fêtera cette année ses 50 ans sur un tout nouveau campus parmi les plus modernes d’Europe : la IE University, établissement d’enseignement supérieur privé espagnol dont la business school est classée au 10e rang européen par le FT, a investi à la rentrée 2021, après cinq ans de travaux, un gratte-ciel de 35 étages dans le nouveau district financier de Madrid. Inauguré par le roi Felipe VI, ce campus high tech de 50 000 m2 fait figure d’exception dans le paysage universitaire. Mais c’est aussi sur le plan de la stratégie que la IE University se distingue : partie d’une école de commerce, elle est devenue en 15 ans une petite université de SHS de plus de 8 500 étudiants (dont 770 Français). Et entend dorénavant s’attaquer à la science et à la technologie, pour faire de Madrid "le lieu incontournable en Europe pour comprendre ce qui est en train de se passer dans la tech".