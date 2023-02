La pompe à chaleur peut être un outil incontournable de décarbonation du bâtiment et de réduction de la pointe électrique, si elle s'inscrit dans un programme de rénovation globale et performante du logement. C'est ce qui ressort d'une étude publiée le 31 janvier par l'association Négawatt et le réseau Cler. Tous deux prônent un meilleur encadrement des aides dans le cadre des certificat d'économie d'énergie et de MaPrimeRénov.