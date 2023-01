Près d’un an après le discours de Belfort, qui fixait les grandes orientations de la politique énergétique à l’horizon 2050, Emmanuel Macron réunira vendredi 3 février 2023, à partir de 10h, un "conseil de politique du nucléaire", en présence des ministres Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire. Il sera l’occasion, selon l’Élysée, de "faire le bilan" des derniers mois et de dresser "la feuille de route pour accélérer la relance de la filière et définir le calendrier des six nouveaux réacteurs EPR 2 et SMR". Tout en sachant que ces objectifs ne seront fixés que dans la loi de programmation énergie-climat, qui sera soumise au débat et au vote du Parlement au second semestre, et que le débat public sur le nouveau nucléaire n’est pas encore terminé. L’exécutif a fait part de sa volonté de voir le premier futur réacteur en service entre 2035 et 2037, voire avant.