Renault a reçu mardi 31 janvier 2023 le prix du plan de vigilance décerné par le Forum pour l’investissement responsable et le cabinet de conseil A2 Consulting. Cette année, le jury a décidé de récompenser la meilleure progression dans l'élaboration de ce plan rendu obligatoire pour certaines grandes entreprises dans la loi de 2017 sur le devoir de vigilance. De plus, la méthodologie a été renforcée, par la précision des critères de maturité et des attentes plus exigeantes pour chaque critère de notation.