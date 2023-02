Lundi 30 janvier 2023 marquait le lancement du think tank "Transformation RH", créé à l’initiative de First Education et First Finance, groupe de formation à destination des cadres et des dirigeants spécialisé dans la transformation RH, le marketing digital ou encore le management et la finance. L’occasion de présenter les objectifs de ce nouveau groupe de réflexion auprès d’une quarantaine de dirigeants de groupes français et étrangers. Le think tank compte réaliser des travaux autour de deux grandes thématiques : la transformation des métiers et les enjeux d’attractivité en matière d’emploi et de compétences. En parallèle, un club de la transformation RH, composé de DRH et de dirigeants de grandes et moyennes entreprises et chargé de définir les sujets qui seront soumis à la réflexion, a été inauguré courant janvier 2023.