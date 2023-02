La déléguée générale d’Idhéal, Catherine Sabbah, et le consultant et ancien député, Mickaël Nogal, ont été désignés en novembre 2022 pour co-animer le groupe de travail baptisé "réconcilier les Français avec l’acte de bâtir" dans le cadre du CNR Logement. Alors qu’il doit rendre sa copie au début du mois de mars, le tandem entend concentrer son action sur des problématiques les plus consensuelles entre les différents acteurs du logement. Catherine Sabbah et Mickaël Nogal détaillent à AEF info, mardi 31 janvier, les sous-groupes de travail qu’ils ont ainsi créés.