Durant la crise sanitaire, les travailleurs de la deuxième ligne, d’ordinaire invisibles aux yeux de la société, ont été mis sur le devant de la scène. Puis, ce sont les télétravailleurs qui sont apparus à la une. Télétravail et retour à l’open space, nouvelles aspirations, c’est d’eux et de leur qualité de vie au travail que l’on parle désormais. Que veut alors dire être visible au travail ? Qui en décide, à quel moment et comment les salariés influent-ils sur la façon dont ils veulent être vus ? Une question posée le 20 janvier 2023 au Cnam lors d’un colloque sur l’invisibilité au travail.