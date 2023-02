La règle de prescription de deux mois de faits fautifs implique de connaître la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits reprochés et a décidé d’agir. La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 18 janvier 2023 que l’employeur s’entend ici non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir. Elle se prononce dans une affaire où les propos reprochés au salarié visaient précisément le supérieur hiérarchique, nécessairement informé au moment des faits.