Voici une sélection d’informations RH en bref pour la semaine du 30 janvier au 3 février 2023 :Le recours aux tiers-lieux a fortement progressé depuis la crise sanitaire ;Forte hausse des publications d’offres d’emploi sur la plateforme HelloWork ;Klesia soutient ses salariés bénévoles auprès d’associations et ONG ;Les engagements de Malakoff Humanis et La Poste pour leurs salariés atteints du cancer ;PwC France et Maghreb promeut la visibilité et la représentation des femmes dans les instances de direction ;Norauto s’engage pour la mobilité durable ;Un nouveau DG chez Robert Half France…