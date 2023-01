HEC: une chaire "Marketing SFR"

SFR, la fondation HEC et HEC viennent de signer un accord de partenariat pour créer la chaire "Marketing SFR". Dotée de 250 000 euros par an pendant 5 ans, cette chaire d'enseignement s'appuie plus particulièrement sur la majeure marketing de l'école qui regroupe cette année 84 étudiants.