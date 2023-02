Précurseures en matière de SDU (schéma de développement universitaire) – le premier SDU lyonnais date de 2010, avant que la ministre Geneviève Fioraso ne fasse entrer ce dispositif dans la loi de 2013 – la métropole de Lyon et la Comue Université de Lyon viennent d’adopter leur deuxième schéma, 2022-2030. Avec des "ambitions plus fortes", une nouvelle gouvernance et des indicateurs de suivi, comme l’expliquent à AEF info Jean-Michel Longueval, vice-président ESR et vie étudiante de la métropole, et Frank Debouck, président de la Comue, le 30 janvier 2023.