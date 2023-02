Nathalie Lhayani, directrice de la politique durable du groupe Caisse des dépôts, détaille la feuille de route climat et biodiversité de l’institution financière pour AEF info. Sur la biodiversité, le groupe se réjouit de l’adoption du cadre de Kunming-Montréal qui confirme la pertinence des travaux engagés et des engagements annoncés en décembre dernier. Sur le climat, l’exposition de la Caisse des dépôts aux énergies fossiles est désormais très réduite, tandis que l’effort de financement de la transition énergétique, très important, doit être amplifié. Exclusions, dialogue actionnarial, mesure d’empreinte, cotation ESG et travaux sur l’adaptation sont autant d’outils que le groupe utilise pour orienter ses financements vers des activités durables, le tout dans un contexte de crise énergétique et de très fortes tensions à l’international.