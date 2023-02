Pour préparer le futur schéma territorial de la vie étudiante, le Crous et l’université Bourgogne Franche-Comté ont conduit fin 2022, pour la première fois, une grande enquête auprès des 87 000 étudiants de la région. Plus de 12 000 usagers ont répondu au questionnaire qui permet de dégager des premières grandes tendances sur leurs conditions de vie et leurs besoins. Des assises territoriales vont débuter en mars pour affiner, dans les 13 principaux sites d’enseignement supérieur, les réponses à leur apporter.