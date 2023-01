Agenda social 2023 : les organisations syndicales attendent des garanties

Le ministre de la Fonction publique a achevé le 30 janvier 2023 son cycle de bilatérales avec les organisations syndicales sur la préparation de l’agenda social. Comme déjà indiqué par les premiers syndicats reçus le 20 janvier et confirmé depuis par le ministère, ce dernier propose quatre blocs de discussions portant sur les parcours et les rémunérations, le dialogue social, la prévoyance et le programme "Fonction publique +". Stanislas Guerini devrait le lancer le 1er février à Nantes. Les syndicats attendent des garanties sur plusieurs sujets et restent fermes sur leurs revendications.