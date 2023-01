La production d’électricité à base de charbon et de gaz devrait baisser en 2023 en Europe, selon les dernières tendances publiées par le think tank britannique Ember, mardi 31 janvier 2023. Il relève que le continent est passée l’an dernier à côté d’une crise majeure, grâce à la baisse de la demande en électricité et à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables, qui devraient se poursuivre. Le charbon est cependant venu compenser en partie la faible disponibilité du nucléaire et de l’hydroélectricité, entraînant une hausse des émissions du secteur.