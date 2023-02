Transitions Pro Hauts-de-France a mobilisé 2,4 M€ en 2022 dans le cadre de son projet "Compétences IA". Cette somme a permis de financer 83 reconversions de salariés vers des métiers émergents de la data et de l’intelligence artificielle. "Nous touchons des salariés de tous âges et de tous horizons : un artisan boulanger, un agent de sécurité, une commerciale…", constate Stéphan Guénézan, directeur de l'ATPro. "De même, cette évolution technologique concerne aujourd’hui toutes les entreprises", prévient-il. Transitions Pro Hauts-de-France en a sensibilisé plus de 200 l’an dernier.