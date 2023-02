"Il faut accorder plus de place au fonctionnement en réseau", selon David Hélard, rapporteur du groupe de travail sur les marges de manœuvre des établissements, qui a remis ses travaux le 27 janvier 2023 dans le cadre de la réforme du lycée professionnel. Il recommande de "mieux reconnaître les missions des enseignants", développer l’apprentissage et "renforcer la formation initiale et continue des perdir et enseignants". Ses propositions concernent aussi la qualité de l’orientation et l’information, l’offre de formation, la qualité des PFMP et la relation école-entreprise.