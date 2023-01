Bérangère Couillard a lancé, ce lundi 30 janvier, une concertation réunissant plus de 70 acteurs sur la consigne de la bouteille en plastique PET. Six réunions nationales sont prévues d’ici à juin, et une par région, avec un point d’étape en avril. Le gouvernement a confirmé vouloir trancher sur le sujet d’ici à la fin du semestre.