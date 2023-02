Le CHU d’Angers a fait de l’attractivité l’une de ses priorités. Résultat : pratiquement aucun poste n’est vacant en ce début d’année. "En 2022, nous avons réalisé 1 200 recrutements de personnels non médicaux", détaille Cécile Jaglin-Grimonprez, directrice du CHU d’Angers, lors d’un point presse, le 27 janvier 2023. Elle insiste sur la rémunération, les conditions de travail, le développement des contrats d’allocation d’études. La directrice s’interroge cependant sur "les règles du jeu" en matière de financement du Ségur de la santé, et sur la remise en cause de la tarification à l’activité.