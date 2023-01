Trois nouveaux vice-présidents du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) ont été officialisés par un arrêté daté du 27 janvier. Jean-Philippe Vinquant, ancien DGCS, prend une vice-présidence et remplace Bertrand Fragonard à la tête de la formation dédiée au grand âge. Sylviane Giampano reste quant à elle à la tête de la formation dédiée aux questions en lien avec l’enfance et l’adolescence. Hélène Périvier, économiste à l’OFCE, prend enfin la présidence de la formation spécialisée sur la famille, en remplacement de Michel Villac. L’arrête précise que la présidence du HCFEA sera assurée de manière tournant et sur une base annuelle par chacun de ces vice-présidents.