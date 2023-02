Est-ce qu’une forte croissance de l’emploi implique nécessairement un faible taux de chômage ? Ou à l’inverse, existe-t-il des territoires sur lesquels le taux de chômage reste élevé alors que l’emploi est très dynamique ? En réalité, "toutes les situations existent" sur le territoire, note la Direction de l’intelligence territoriale et de la prospective de la région Nouvelle-Aquitaine, dans une carte publiée fin janvier 2023, qui met en lumière la grande disparité des situations et l’absence de corrélation forte entre emploi et chômage à l’échelle des intercommunalités.