Le portail de la fonction publique va faire peau neuve le 1er février, a annoncé la DGAFP sur le site le 30 janvier 2023. Outre sa modernisation, l’objectif est de "s’accorder au système de design de l’État (DSFR) et mieux répondre ainsi aux différentes exigences en matière d’ergonomie et d’accessibilité". Le DSFR est un projet mené depuis deux ans par le service d’information du gouvernement. Cet outil, présenté comme "le volet numérique de la marque de l’État", vise également à harmoniser l’ensemble des sites de l’État. Cela fait 12 ans que le site de la DGAFP, qui a enregistré plus de 16,5 millions de visites en 2022, n’avait pas été revu. Les objectifs du nouveau portail, qui présentera une arborescence simplifiée, sont notamment de "faciliter l’accès à l’information avec un design" simplifié, de rendre le site plus accessible et d’enrichir son contenu.