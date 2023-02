En cette deuxième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites (lire sur AEF info), plusieurs établissements d'enseignement supérieur et bibliothèques universitaires ont fermé ou été bloqués. L'IEP de Lille a ainsi gardé porte close toute la journée, tandis que la campus de Saint-Denis de Paris-VIII et l'Humathèque du campus Condorcet ont été fermés. Des organisations étudiants annoncent aussi le blocage d'un amphithéâtre à Sciences Po Paris et d'une partie du site de Tolbiac (Paris-I).