La Commission européenne annonce le 31 janvier 2023 les 321 lauréats de l’appel ERC Consolidator 2022 doté de 657 M€ et destiné aux chercheurs entre 7 à 12 ans après leur thèse. Les lauréats vont mener leurs projets dans des établissements de 18 États de l’UE et dans d’autres pays associés à Horizon Europe. L’Allemagne (62), la France (41) et l’Espagne (24) comptent le plus grand nombre de lauréats. Les statistiques et la liste finale des candidats retenus sont provisoires, dans l’attente du statut définitif du Royaume-Uni vis-à-vis du programme. AEF info publie la liste des lauréats.