À l’issue du scrutin, les listes "Ensemble pour l’université" présentées par Emmanuelle Garnier, présidente sortante, arrivent en tête au CA de l’université Toulouse-II Jean-Jaurès avec 11 des 16 sièges dans les collèges enseignants, selon les informations rassemblées par AEF info le 31 janvier 2023. Les listes du Snesup-FSU, remportent quant à elles cinq sièges. Chez les Biatss, le Snasub-FSU et "Ensemble pour l’université" ont deux sièges chacun ; l’Unsa et SUD un chacun. Les élections se poursuivent les 31 janvier et 1er février dans le collège étudiants. L’élection à la présidence est prévue le 23 février.