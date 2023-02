Quelles sont les compétences des scientifiques et ingénieurs attendues à l’horizon 2030 ? Comment les écoles y répondent-elles ? La réflexion a été ouverte dans le cadre du colloque de la CTI, le 31 janvier 2023. Les participants de la table ronde ont mentionné "le fil vert" de la transition écologique dans les cursus ingénieurs ou encore le besoin de "compétences transversales" pour faire le lien entre la pratique et la digitalisation. Le colloque de la CTI a été aussi l’occasion de revenir sur les évolutions du référentiel, les points de vigilances, et le bilan de campagne 2021-2022.