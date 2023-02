Quelle place pour l’inclusion des travailleurs en situation de handicap dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire ? L’Udes, en partenariat avec le groupe Apicil, a présenté mardi 24 janvier 2023 les résultats de son enquête nationale baptisée "Handicap au travail : bonnes pratiques, outils et accompagnement pour les employeurs engagés de l’ESS". Environ 52 % des répondants, dont une majorité de directeurs et responsables des ressources humaines, déclarent connaître parfaitement les obligations légales. 5 % ont répondu qu’ils n’avaient pas de connaissances précises sur le sujet.