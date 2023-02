Gestion des ressources humaines, alertes professionnelles : la Cnil lance une consultation sur les futurs référentiels

La Cnil lance, jeudi 11 avril 2019, une consultation publique sur deux futurs référentiels, consacrés à la gestion des ressources humaines et aux alertes professionnelles. Ces référentiels visent à actualiser les normes et autorisations uniques adoptées à la lumière du RGPD , entré en vigueur le 25 mai 2018. Ils doivent "guider les organismes dans la mise en conformité de leur traitement" de données. Le référentiel "gestion des ressources humaines" encadre la mise en œuvre par les employeurs d’un traitement de données personnelles pour l’ensemble des processus RH : recrutement, gestion des carrières, contrôle du temps de travail, formation professionnelle, paie, etc. Le référentiel "alertes professionnelles" concerne les traitements de données visant à gérer les alertes émises par les collaborateurs. Les consultations sont ouvertes respectivement jusqu’au 10 mai et jusqu’au 31 mai 2019.